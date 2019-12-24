ذا فويس: مهدي عياشي من فريق راغب "أحلى صوت" وهذا ما حصل في الحلقة الأخيرة

في سهرة تميزت بألوان غنائية متعدّدة، ومنافسات حماسيّة في إبراز الطاقات الصوتية، توّج مهدي عياشي من تونس من فريق راغب علامة بلقب "أحلى صوت" في العالم العربي، إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت ضمن الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية على MBC1، "MBC مصر"، "MBC العراق" وMBC5. وستتولى شركة بلاتيوم ريكوردز إنتاج ألبوم خاص له.



شهدت الحلقة النهائية مواجهات حاسمة بين أربعة مشتركين هم: مهدي عياشي من فريق راغب، إيمان عبد الغني من فريق أحلام، فهد مفتخر من فريق حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة. وقد أعطى كل منهم أفضل ما لديه من إمكانات لإقناع الجمهور بأدائه، خصوصاً أن الحصول على اللقب يحدّده التصويت فقط. وتناوب ياسر السقاف وناردين فرج على التقديم بين المسرح والكواليس، كما تضمّنت الحلقة مجموعة من التقارير والريبورتاجات عن رحلة المشتركين في البرنامج منذ مرحلة "الصوت وبس"، مروراً بـ "المواجهات"، ووصولاً إلى العروض "النهائية" المباشرة.

وبعد تحديات استمرت على امتداد أربعة عشر أسبوعاً، حسم الجمهور النتيجة بالتصويت للمشترك الفائز مهدي عياشي. تضمنت الحلقة مرورين لكل مشترك على المسرح، وواحد لكل مدرب من النجوم-المدرّبين الأربعة، حيث أدى خلالها كل منهم أحدث إصداراته الغنائيّة، فغنّت سميرة سعيد "هُليلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وتفاعل الجمهور معها، فيما أدّت أحلام "أنا مدري عن الناس" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع يحيى الموجي. وغنّى راغب باللهجة الخليجية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار الدكتور طلال. أما حماقي فاختار تقديم أغنية "يا ستّار" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى توزيع موسيقي وميكساج توما.

واجتمع المشتركون الاربعة للمرّة الأخيرة على المسرح لأداء اغنية "حب الايام" من كلمات أحمد راوول، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

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تتويج مهدي عياشي باللقب

أبدى المشترك مهدي عياشي من تونس سعادته بفوزه بلقب "أحلى صوت" في العالم العربي، شاكراً الجمهور الذي أحب صوته ودعمه من خلال التصويت المكثف له. وعلّق بالقول: "رغم أنني أثق بإمكاناتي وقدراتي الصوتية، إلاّ أنني لم أكن واثقاً من الفوز، لأن المواهب المتنافسة في الحلقة الأخيرة كلها قوية وتتميز بأصوات ممتازة أدت ألواناً مختلفة، فضلاً عن تضمن الموسم الخامس في مجمله أصواتاً رائعة. وتابع عياشي: "أنني أحتاج اليوم إلى فترة استراحة وتأمل ودراسة للمرحلة المقبلة، لأتمكن من الاختيار بشكل صحيح للأعمال الغنائية والفنية". وتوجه بالشكر إلى مدربه راغب علامة الذي وضع فيه ثقته الكبيرة وأوصله إلى الحلقات الأخيرة، آملاً أن يكون دوماً عند حسن ظنه".

من جانبه، أعرب راغب علامة عن سعادته بفوز مهدي عياشي باللقب، مشيراً إلى "أنني راهنت على نجاحه منذ بدايات الموسم وكسبت الرهان بتتويجه باللقب في ختامه"، معتبراً أنه تميز في مختلف مراحل البرنامج، ومتوقعاً له مستقبلاً واعداً، خصوصاً إذا ما عرف كيف يرسم طريقه باختيارات فنية وغنائية صائبة. وسجل تقديره لمهدي اختياره أغنية من التراث التونسي الأصيل لأدائها في الحلقة النهائية، أبدع في أدائها كعادته.

بدورها، رأت أحلام أن الأصوات الأربعة التي وصلت إلى الحلقة النهائبة تستحق الفوز باللقب عن جدارة، معتبرة أن الجمهور حدّد خياراته عبر التصويت للمشترك المفضل لديه ومنوّهة بأداء مهدي على امتداد حلقات البرنامج. كما أشادت بتنوّع خياراته الغنائية وتميزه فيها كلها، وصولاً إلى تتويجه بلقب "أحلى صوت" في العالم العربي.

من جهته، شدّد حماقي على أنه راض عن تتويج مهدي عياشي باللقب، نظراً لكونه من المشتركين الذين أثبتوا تميزهم منذ البدايات. وأضاف أن عملية الحكم على الأصوات لم تكن سهلة على الإطلاق لكنها عملية مُمتعة وشيّقة في آنٍ معاً، سيما أن الأصوات المتنافسة تميّزت بتقاربها بشكل كبير في المستوى.

أما سميرة سعيد فأكدت أنها فرحة جداً بهذا الفوز، وتشعر وكأن فريقها هو الفائز، لأن في صوت مهدي وأدائه ميزة استثنائية. وشددت على أننا حرصنا على تقديم مواهب تستحق الوصول، متوجهة إلى من اجتازوا المراحل الأولى بالتأكيد أن البرنامج وضعهم على سكة النجومية، وحان دورهم الآن ليجتهدوا ويثابروا للاستمرار والنجاح.-