بالفيديو: نيكول سابا تنشر كواليس حفل زفافها من يوسف الخال

في الذّكرى الثامنة لزواجها من الفنان يوسف الخال، نشرت الفنانة نيكول سابا فيديو عبر حسابها على "انستقرام"، يظهر استعدادات حفل الزفاف، على أنغام اغنية " أنت وهج العشق" التي غناها الزوجان. وظهرت نيكول في المقطع وهي تخضع للماكياج استعداداً للزفاف، كما ظهرت وهي في حضن والدتها، أما يوسف فظهر أيضاً وهو يستعد لزفافه ومعه والدته، كما ظهرت مقاطع من حفل الزفاف. Advertisements وعلقت نيكول على الفيديو " :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو 8سنين. أنا وأنت الى الأبد". يشار إلى أن نيكول سابا ويوسف الخال احتفلا بزواجهما في 22 كانون الأول \ديسمبر 2011 بعد قصّة حبّ طويلة، وأثمر هذا الزواج عن طفلة اختارا لها إسم نيكول على اسم والدتها.

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