أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد عبدالله محمود، أنه اضطر إلى بيع منزله الذي كان يقيم به منذ عدة سنوات، وذلك حتى لا تتعرف زوجته «سارة نخلة» على عنوانه الجديد، بعد الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم.
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وأضاف المصدر أن سارة نخلة قد توصلت إلى عنوان منزل أحمد عبدالله محمود الجديد، وأخبرت الجهات الأمنية به، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة حكماً بالسجن ضده لمدة عامين، بتهمة تبديد الأمانة
وأوضح المصدر أن سارة نخلة هي التي قدمت للنيابة إيصال أمانة قد وقع عليه زوجها، والذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه، لذلك هرب أحمد عبدالله محمود لحين حل الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر هروب احمد عبدالله محمود بعد تأييد الحكم بسجنه لمدة عامين بسبب زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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