بالفيديو: حلا شيحة تغني لتامر حسني في كواليس فيلم "مش أنا"

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو له من كواليس فيلمه الجديد «مش أنا» وهو يمازح جمهوره. وكشف تامر حسني خلال الفيديو لحظات المرح التي عاشتها حلا شيحة في كواليس الفيلم وهي تغني أغنية «حلو المكان» لتامر حسني من فيلمه الجديد «الفلوس» المقرر طرحه خلال أيام. وعلق تامر حسني على الفيديو قائلاً: «حلا شيحة وسارة وفيق المخرجة وكل فريق العمل مبوظين اللوكيشن بسبب أغنية حلو المكان». تقول كلمات الأغنية: «حلو المكان... يا صحاب زمان... جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان... متجمعين ومنورين... وحشاني فعلاً قعدتنا ولمة زمان... هنقضي يوم... ضحك وهزار... ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار... ومتدفعوش... عندي الحساب... وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا... والليلة نفرح كلنا... مش طالبة حزن ولا ثانية... ولا هم يدخل وسطنا». Advertisements شاهدي الفيديو :



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