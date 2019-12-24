بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح كليباً جديداً بعنوان «تساوي الكل»

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية منفردة جديدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» تحمل عنوان «تساوي الكل»، حيث حققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة.

واعتاد النجم الإماراتي طرح أغاني منفردة على فترات، وابتعد عن طرح الألبومات الغنائية، إضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة قرر الجسمي أن ينتج جميع أغانيه بنفسه.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، وتوزيع وماستر حسام كمال.

وتقول كلمات الأغنية: «متى ترجع مثل ما كنت يا غالي؟ متى ترجع؟ ترى ملّيت أنا لحالي تساوي الكل وأشوفك في عيون الكل ترى من صرت متغيّر حبيبي منشغل بالي متى ترجع مثل ما كنت يا غالي؟ متى ترجع؟ ترى ملّيت أنا لحالي متى ترجع؟ أبي ترجع».

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شاهدي الكليب :