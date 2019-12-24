احمد عز: عملت كمطرب قبل احترافي التمثيل وقدمت حفلات بالأوبرا

أكد النجم أحمد عز بطل عرض علاءالدين أن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرون على تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عما يقدمه «الخواجات» في الخارج، بل تتفوق عليها أيضاً، قائلاً: ونحن كفنانين وصناع لسنا أقل مما يقدم في الخارج وعلاءالدين ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أسرة مسرحية علاءالدين مساء اليوم بالرياض لإعلان التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور منذر العيدة ممثل موسم الرياض والمخرج والمنتج مجدي الهواري وكافة أبطال العمل.

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وأضاف عز: عندما عرض عليَّ المشروع كنت أبعد ما يكون عن التفكير في تنفيذ المسرح، وعندما اقترح عليَّ الفكرة ذهبت لمشاهدة العرض في لندن وكان طموحي أن نقدمه أفضل من الأجانب ومجدي الهواري وعدني بأن يحقق ذلك، وبالفعل ستشاهدون ذلك، وكنت أجهل ما يكون قبل البروفات والكل ساعدني، وإذا نجح هذا العرض سيكون بسبب جهد مجدي الهواري وباقي زملائي، وبالنسبة للغناء لست مطرباً ولكن الكلمات جيدة وألحان مصطفى الحلواني متميزة، وما لا يعرفه أحد أنا أحب الغناء وفي بداياتي كنت سأغني وتدربت بالفعل في الكونسوفتوار وقدمت حفلتين في الأوبرا، وأبدى النجم أحمد عز سعادته وأسرة مسرحية علاءالدين على الوجود ضمن فعاليات موسم الرياض.

