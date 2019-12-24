اكرم حسني يعلن عن موعد عرضه مسرحيته الجديدة «عطل فني» بموسم الرياض

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أعلن الفنان أكرم حسني عن موعد مسرحيته الجديدة، التي تحمل اسم «عطل فني» بموسم الرياض، حيث أكد حسني أن المسرحية ستعرض من يوم ٨ يناير (كانون الثاني) إلى يوم ١٢ يناير على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد في مدينة الرياض.
وتعد مسرحية «عطل فني» هي أولي أعمال أكرم حسني المسرحية، حيث إنه لم يسبق له تقديم أي أعمال أو عروض مسرحية منذ أن بدأ مشواره الفني.
«مسرحية عطل فني» من بطولة أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد وآيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي وأوتاكا وإنتاج الشاعر والمؤلف أمير طعيمة في أولى خطواته الإنتاجية، كما أنه هو من قام بتأليف النص المسرحي لها.
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