منى عبد الغني تكشف عن أفضل موقف في 2019

أعربت الفنانة منى عبدالغني عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل «زلزال»، الذي خاض به الفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم ماجد المصري، حلا شيحة، أحمد صيام، حنان سليمان، هنادي مهنا، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، وأكدت أن التعامل مع المخرج إبراهيم فخر شرف وفخر كبيريْن لها؛ لأنه مخرج متميز، وأيضاً الفنان ماجد المصري؛ الذي وصفته بالرائع، وأشارت إلى أنها بالرغم من عدم اجتماعها مع الفنانة حلا شيحة، في أي مشهد بالعمل، إلا أنها سعدت بوجودها وعودتها مرة أخرى للوسط الفني.

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وكشفت منى عبدالغني، في تصريحات صحفية، عن أفضل موقف حدث لها في 2019، وقالت إن أصعب وأفضل موقف في نفس الوقت؛ هو تعرض نجلها لحادث خطير، كاد يودي بحياته، والأفضل أن الله قد نجّى ابنها من هذا الحادث، وبدأ يتعافى بشكل جيد، وأوضحت أنها خلال الفترة الماضية

تفاجأت بالكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ يقومون بنشر خبر تعرض نجلها لحادث، بالرغم من أن الحادث مرّ عليه ما يقرب من 7 أشهر، معربة عن دهشتها من هذه الأخبار غير الصحيحة.

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من ناحية أخرى، أكدت الفنانة منى عبدالغني أنها لم تستقر حتى الآن على أي عمل درامي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ولكنها ستحدد وجهتها خلال الفترة المقبلة.

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