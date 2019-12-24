شاهدوا سمنة أرداف فنانة سورية تشعل المواقع بأحدث اطلالة لها.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أحدثت الممثلة السورية ميرنا شلفون ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة جديدة لها.

وجاء هذا بعدما انتشرت لها صور لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وركزت الكثير من التعليقات على عدم تناسق قوامها وعلى اكتسابها الوزن الزائد في منطقة أردافها.



وجاء في التعليقات: “منفوخة من جوه” و”شو لافة سولوفان على جسمها؟” إضافة إلى إطلاق عبارات ساخرة كما شبهها بعض المتابعين بمواطنتها الفنانة رنا أبيض.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram الممثلة #ميرنا_شلفون بأحدث اطلالة لها A post shared by Drama News - دراما نيوز (@drama.news.syria) on Dec 20, 2019 at 9:21am PST بأحدث اطلالة لها بأحدث اطلالة لها A post shared by Drama News – دراما نيوز (@drama.news.syria) on Dec 20, 2019 at 9:21am PST

وتبين أن الصور التقطت لها أثناء وجودها في صالون مزين الشعر وهو ما كشفته من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحققت من خلاله أكثر من 59 ألف مشاهدة.

وتعليقاً عليه كتبت: “حابة ارجع عيد نفس اللون والطول شو رأيكن؟ من امبارح عم فكر”.