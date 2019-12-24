شاهدوا.. تيم حسن وكاريس بشار يشوقان الجمهور لمسلسل “العميد”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - نشرت النجمة السورية كاريس بشار الفيديو الترويجي لمسلسل “العميد” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم السوري تيم حسن، وعلقت عليه بالقول: “قريباً”.

وظهرت كاريس وتيم حسن في البرومو الدعائي في عدة لقطات من العمل يحكي قصة النازحين السورييين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب في وطنهم.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بكثرة كاشفين عن شوقهم لمتابعة العمل بتفاصيله الغامضة معلنين عن عطشهم لمعرفة أحداث المسلسل.



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ويتناول “العميد” المؤلف من 10 حلقات والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، قصة عالم كيماوي يدخل أحد المخيمات السورية في لبنان لإجراء البحوث وسط تناقضات يعيشها سكان المخيم في فترة الحرب وما بعدها.

يتقاسم مسلسل “العميد” تيم حسن مع كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.

الجدير ذكره أن تيم حسن سيتفرغ حالياً لتصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، الذي تشارك في بطولته لأول مرة الفنانة السورية ديمة قندلفت.