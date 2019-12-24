شاهدوا.. سميرة سعيد بإطلالة رياضية في أحدث جلسة تصوير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - تتواصل الفنانة سميرة سعيد، مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها ويومياتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات.

شاركت سعيد، متابعي حسابها الشخصي على موقع Instagram، بعدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت في الصور التي نشرتها، بنفس الإطلالة الرياضية التي ارتدتها أثناء تصوير مشاهد كليبها الجديد “هليلة”، الذي تم طرحه مؤخرًا، على موقع Youtube.



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