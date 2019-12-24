شاهدوا.. إليسا بفستان ذهبي لامع في قطر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أحيت إليسا حفلا غنائيا مؤخرا في قطر وظهرت بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا ذهبيا لامعا حيث جاءت فتحة الصدر كبيرة

اختارت فستانا من تصميم دار أزياء Monique Lhuillier لحفلها . يذكر أن إليسا كشفت عن تفاصيل ألبومها الجديد، مشيرة إلى أنها تواصل تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ أغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram اخر اطلالة للفنانة #اليسا بفستان من #مونيك_لولييه من حفلها امس A post shared by ون . دبليو (@one.ww) on Dec 21, 2019 at 7:53am PST بفستان من #مونيك_لولييه من حفلها امس بفستان منمن حفلها امس A post shared by ون . دبليو (@one.ww) on Dec 21, 2019 at 7:53am PST

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