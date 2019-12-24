شاهدوا ما هو رأي منى عبد الغني على ظاهرة خلع الفنانات للحجاب !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - علقت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني على ظاهرة خلع الفنانات للحجاب التي انتشرت بشدة مؤخرا. وعلى هامش تكريمها في حفل توزيع قنوات “نايل دراما” صرحت منى عبد الغني بأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين وأنه لابد أن يحترم الجميع خصوصية غيرهم ولا يصح أن يتدخل أحد في حياة غيره وقالت “محدش ليه دعوة بحد كل واحد حر، ميصحش حد يتدخل في حياة غيره.. دي لبست حجاب دي قلعت حجاب”.

منى عبد الغني تشارك في تقديم برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” إلى جانب سهير جودة ومفيدة شيحة، ويعرض البرنامج عبر شاشة CBC.

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