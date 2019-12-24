سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - بالتزامن مع حلول العام الجديد قررت الفنانة سارة نخلة أن تتخذ خطوة جديدة على الصعيد الشخصي إذ أعلنت رفع قضية خلع على زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Facebook، كشفت سارة نخلة إنها رفعت قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود وتنازلت عن كافة حقوقها الزوجية مقابل حصولها على الطلاق وقالت “الله تعالى قال تسريح ٌ بإحسان و انا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان احصل على التسريح دا و لكن اضطريت للخلع عشان انا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني او يمرمطني و عشان العشرة و العيش والملح”.

وتابعت” وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب و الاحترام بس خلاص …هو شخص مؤدب و على دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي و فداهية حقوقي الزوجية مهما كانت ، راح من عمري خمس سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا”.

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الف كلمة مخلوع ولا اسمع ان عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض ????????‍♀️

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، وأيدت حبس أحمد عبدالله محمود سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت برفض المعارضة المقدمة من أحمد عبدالله محمود على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال الأمانة.