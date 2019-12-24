سر عودة دانيال كريج لتقديم جيمس بوند للمرة الأخيرة

لم يكن من السهل على الممثل البريطاني دانيال كريج، التخلي عن شخصية جيمس بوند بسهولة، ففي البداية لم يكن الممثل متأكدا من عودته لتقديم فيلم No Time to Die (لا وقت للموت)، ولكن الآن يؤكد "كريج" أن الفيلم المقبل سيمثل آخر مشاركاته مع السلسلة الجماهيرية.

وبحسب موقع "سينما بليند" الأمريكي، قدم "كريج" شخصية جيمس بوند لأول مرة عام 2006، بفيلم Casino Royale (كازينو رويال)، ثم استمر في تقديم الدور مع تحقيقه نجاحا كبيرا، إذ قدم فيلمي Skyfall (سكاي فول) و Spectre (طيف).

في أعقاب طرح فيلم "طيف" عام 2015، صرح "كريج" بأنه لن يعود لتقديم شخصية جيمس بوند أبدا، وأنه قطع وعدا على نفسه بعدم المشاركة من جديد في السلسلة.

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قضى الممثل وقتا في التأمل منذ عام 2015 وحتى الآن، جعله يدرك أنه لم ينه مهامه مع شخصية جيمس بوند بعد، إذ كشف مؤخرا، أن السبب الحقيقي وراء عودته لشخصية العميل 007، هو شعوره بعدم الاكتمال، وأنه بحاجة لإنهاء ما بدأه كي يشعر بالراحة.

وقال كريج: "لو كنت قررت اعتزال الشخصية بنهاية فيلم (طيف) كنت سأشعر دوما أن هناك شيئا ما ناقصا، طوال الوقت كان لدي تصور واضح عن السلسلة وكيف ستنتهي، لذلك عدت لأنهي ما بدأته، وأتأكد من تحقق رؤياي".

وأوضح أنه غير نادم على عودته، رغم تعرضه لحوادث خطيرة خلال تصوير العمل منها إصابة شديدة في كاحل قدمه، أدت إلى تعطل التصوير لفترة.

انسحاب "كريج" من سلسلة جيمس بوند لا يعني انتهاء السلسلة، إذ أعلنت شركة يونيفرسال المُنتجة استمرارها في السلسلة، وبحثها عن بديل للممثل دانيال كريج.



