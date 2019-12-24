تغيير مسمى "موسم الرياض".. وتحديد المناطق الخاصة بفعالياته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، استمرار فعاليات موسم الرياض تحت مسمى "شتاء الرياض"، في خمس مناطق حددتها الهيئة العامة للترفيه بمناطق شتاء الرياض، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد وكل هذا تحت المسمى الجديد.

ويضم شتاء الرياض فعاليات ترفيهية وفنية منوعة، منها عرض مسرحية "علاء الدين والمصباح السحري"، وعروض دار الأوبرا المصرية.

وكان آل الشيخ قد أعلن، أن موسم الرياض سينتهي في وقته المقرر في 15 ديسمبر، على أن يتم تمديد الفعاليات في خمس مناطق، تستضيف جزءا من أنشطة الموسم في نسخته الأولى، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت كذلك إلى أن مناطق ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، والثمامة، ستستمر في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة البوليفارد حتى نهاية مارس المقبل.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر الماضي، وضم فعاليات يومية، منها عروض مسرحية وسينمائية، وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية ضخمة وعالمية، في مقدمتها "ميدل بيست" الذي يعد لحظة تاريخية وتجربة فريدة من نوعها حقا للسعوديين والزوار القادمين للمملكة على حد سواء؛ إذ إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة العربية السعودية والتي تم جمعها في مكان واحد وحدث واحد.

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واستضافت الرياض مهرجان الميدل بيست في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف شخص، وضم عددا كبيرا من النجوم العرب والعالميين.

وتنتهي معظم مناطق شتاء الرياض في الثامن عشر من يناير المقبل، فيما ينتهي بوليفارد الرياض في الثلاثين من مارس المقبل.

ويعتبر موسم الرياض الترفيهي أكبر حدث ترفيهي في العالم، يجمع 100 فعالية عالمية مختلفة، تنتظر محبي الترفيه في السعودية والعالم.

ويهدف "موسم الرياض" إلى تحويل المملكة لواجهة سياحية وترفيهية عالمية، وتعزيز مكانتها في خريطة الترفيه والسياحة، ويسعى القائمون عليه لأن يجذب نحو 20 مليون زائر من أنحاء العالم.

كما حقق موسم الرياض؛ وهو الحدث الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحا منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوار.