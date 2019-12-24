شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يبدأ تصوير "الكوخ المحترق" عن ألغاز المغامرون الخمسة والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدأى للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، وبالفعل استقر على 3 أطفال وطفلتين.
وودع أشرف عبد الباقى مشروعه المسرحى "مسرح مصر" بعد 7 سنوات قدم خلالها 130 مسرحية، خرج من تحت عبائته العديد من نجوم الكوميديا الذين يتصدرون المشهد السينمائى والتليفزيونى الآن، وهم؛ على ربيع ومصطفى خاطر، وتوتا ، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور ، وغيرهم.
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