شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يبدأ تصوير "الكوخ المحترق" عن ألغاز ‏المغامرون الخمسة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أشرف عبد الباقى تصوير مسلسله "الكوخ ‏المحترق" عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى.‏

وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدأى ‏للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن ‏عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، ‏وبالفعل استقر على 3 أطفال وطفلتين.‏

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وودع أشرف عبد الباقى مشروعه المسرحى "مسرح مصر" ‏بعد 7 سنوات قدم خلالها 130 مسرحية، خرج من تحت ‏عبائته العديد من نجوم الكوميديا الذين يتصدرون المشهد ‏السينمائى والتليفزيونى الآن، وهم؛ على ربيع ومصطفى ‏خاطر، وتوتا ، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور ، وغيرهم. ‏