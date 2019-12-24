شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات.. أمينة تحتفل برأس السنة مع وائل جسار وحكيم ورامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة والفنانة أمينة لإحياء 3 حفلات ليلة رأس السنة، حيث تقوم بعدد من البروفات على الأغاني التى ستقدمها لجمهورها فى هذه الليلة، حيث تحرص على تقديم عدد من أغانيها التي يطلبها الجمهور باستمرار، بالإضافة إلى مجموعة من أغانى كبار المطربين مثل وردة وسيد مكاوى وغيرهم.

وتقدم أمينة للعام الثاني حفلات مع المطرب وائل جسار، حيث سيقدمان معا حفلا بأحد فنادق مدينة نصر، بينما ستشارك حكيم في حفلة ليلة رأس السنة في أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، أما رامى صبرى فسيشاركها الغناء في حفل بأحد فنادق الزمالك.

وأكدت أمينة على سعادتها بأن تطل على جمهورها لتحتفل معهم بالعام الجديد، والذى سيشهد لها العديد من الأمور منها التحضيرات المكثفة لألبومها الجديد، والذى تعكف حاليا على اختيار الكلمات والألحان له، حيث من المحتمل صدوره فى الصيف المقبل.