سارة نخلة ترفع قضية خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة سارة نخلة أن ترفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود بعد أن رفض أن يمنحها الطلاق بالتراضي.
سارة أعلنت عن ذلك من خلال حسابها على «فيس بوك»، وكتبت: « الله تعالى قال تسريح ٌ بإحسان و انا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان احصل على التسريح دا و لكن اضطريت للخلع عشان انا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني او يمرمطني و عشان العشرة و العيش والملح».
الفنانة الشابة أضافت: «وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب و الاحترام بس خلاص ...هو شخص مؤدب و على دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي و فداهية حقوقي الزوجية مهما كانت ، راح من عمري خمس سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا».
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، وأيدت حبس أحمد عبدالله محمود سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.
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