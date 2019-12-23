رسالة محمد حماقي للمتسابق المغربي فهد مفتخر بعد خسارته اللقب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد حماقي رسالة إلى المتسابق المغربي فهد مفتخر بعد خسارته لقب ذا فويس رغم وصوله للمرحلة النهائية.

حماقي نشر صورة له مع فهد، وكتب معلقًا: «فهد.. كانت مغامرة وتجربة تستاهل كل التعب والمجهود اللي بذلته، سواء كسبت اللقب أو لأ، مشوارك الفني بدأ النهارده ولسه الرحلة طويلة قدامك، وأنا متأكد إنك هتحقق حلمك وهتكون نجم وليك مكانة كبيرة في الساحة الغنائية».

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الفنان المصري أضاف: «شكراً يا فهد، رفعت راسي وشرفت بلدك المغرب وكل الوطن العربي.. وألف مبروك لمهدي تونس الخضراء ، وكمان لرضوان المغرب ولبنت بلدي إيمان مصر ، أحسنتم جميعاً، وأثبتتوا إنكم تستحقوا الوصول للنهائي، ومشواركم بالفعل بدأ من النهارده».

وفاز المتسابق التونسي مهدي عياشي باللقب في الحلقة النهائية من السباق، وعبر الفنان راغب علامة عن سعادته بوصول متسابقه للقب.

الحلقة الأخيرة من البرنامج شهدة عدة مفاجأت، حيث طرح راغب علامة أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان «كان غيرك أشطر»، ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي، كما طرحت أحلام أغنية جديدة بعنوان «أنا ما أدري» كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال، ونافستهما سميرة سعيد بأغنية جديدة أيضاً بعنوان «هُليلة» من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.