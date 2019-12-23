10 أغان هندية حققت 2 مليار مشاهدة في 2019

تعتبر الأغنية الهندية جزء لا يتجزأ من النجاح الذي تحققه أفلام بوليوود، سواء من حيث التسويق أو حتى الجانب الدرامي، نظراً لاعتماد السينما الهندية على الاستعراض بشكل أساسي في جميع الأفلام.

وبعد النجاح الذي حققته الأفلام الهندية في عام 2019، ما جعله عاماً فارقاً في تاريخ بوليوود، احتلت بعض أغاني هذه الأفلام صدارة مشاهدات موقع "يوتيوب" لهذا العام، فيما نجحت 10 أغنيات فقط في تحقيق أكثر من مليار و812 مليون مشاهدة، وجاءت كالتالي:

1- سلو موشن

غناء نكاش عزيز، وقدمها سلمان خان في فيلمه بهارات، بمشاركة ديشا باتاني، وحققت 85 مليون مشاهدة.





2- بي خيالي

غناء أرجيت سينج، وقدمها شاهيد كابور في فيلم كبير سينج، وحققت 144 مليون مشاهدة.





3- بوتشاوجي

فيديو كليب مصور قدمه النجمان نورا فتيحي وفيكي كوشال حققت 311 مليون مشاهدة.





4- في ماهي

من فيلم كيساري، بطولة أكشاي كومار، وبارنيتي تشوبرا، حققت 319 مليون مشاهدة.





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5- ساكي ساكي

من فيلم باتلا هاوس بطولة جون أبراهام، وقدمت استعراض الأغنية نورا فتيحي وحققت 82 مليون مشاهدة.





6- دهيمي دهيمي

فيديو مصور قدمه المطرب توني كاكار، وحققت الأغنية 356 مليون مشاهدة.





7- كوكاكولا تو

من فيلم لوكا تشابي بطولة كارتيك أريان و كريتي سانون وغناء توني كاكار، وحققت الأغنية 53 مليون مشاهدة.





8- شيطان كا سالا

من فيلم هاوس فول 4، بطولة أكشاي كومار، وريتيش ديشمخ، وبوبي ديول، وكريتي سانون، وحققت الأغنية 196 مليون مشاهدة.





9- سايكو سايان

من فيلم ساهو، بطولة برابهاس، وشرادها كابور، وغناء تانيش باجتشي، وحققت 64 مليون مشاهدة.





10- عشق كا راجا

فيديو مصور غناء أدي ناجار، من ألبوم هوم سافار حياة، وحققت الأغنية 220 مليون مشاهدة.



