زوجة رياض محرز في ملهى ليلي مع ملاكم عالمي وتحدث ضجة واسعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت ريتا جوهال زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز جدلا واسعا بين الجمهور ومحبي نجم "محاربي الصحراء، بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد شوهدت في أحد النوادي الليلية في لندن مع الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن ريتا، 26 عاما، زوجة نجم مانشستر سيتي إن الملهى الليلي الذي ظهرت فيه الأولى يسمى "تاب"، مشيرة إلى أن جوهال اصطدمت ببطل العالم للوزن الثقيل خلال مغادرتها الملهى غير أنه دعاها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات المهمة.

وأوضحت أن الثنائي كانا يجلسان في جو من الضحك والمرح، وأمضيا الكثير من الوقت معا، وكانت ريتا تضع يدها على ركبة جوشوا، إلا أن صاحب الملهى توجه إلى الملاكم وأخبره أن هذه المرأة التي معه تكون زوجة اللاعب الجزائري، فبدى الأخير محرجا واعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما، فيما غادر الثنائي الملهى في سيارتين منفصلتين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها ريتا جوهال الجدل، فقد ظهرت قبل أشهر قليلة أيضا مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

Advertisements

لكن زوجة رياض محرز نفت الأنباء وقتها بعدما نشرت عبر صفحتها على إنستغرام صورة من تقرير صحيفة "الميرور"، وأرفقته بتعليق جاء فيه أن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب".

ولم تكشف الصحيفة عن أية تطورات أو رد فعل من اللاعب الجزائري تجاه زوجته جوهال بعد هذا الموقف، لافتة إلى أن الثنائي يحرصان على عدم توضيح طبيعة علاقتهما حاليا، ويريدان أن تبقى حياتهما الخاصة بعيدة عن وسائل الإعلام، خاصة وأن رياض يقدم مستويات جيدة مع فريقه السيتي ويريد أن يواصل تألقه بعيدا عن الخلافات والأزمات.

وتزوج رياض محرز (28 عاما) من ريتا وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.

يذكر أن ريتا جوهال، ربطتها علاقة عاطفية مع رياض محرز لسنوات قبل أن يرتبطا عام 2015، وهناك بعض الأقاويل حول عملها كعارضة أزياء في الماضي، وأقاويل عن دخولها مجال الطب بعد إنهائها للمرحلة الثانوية، ولم تقم بأي مقابلة صحفية أو تليفزيونية حول علاقتها وزواجها من رياض محرز، وأقصى ما تفعله هو نشر بعض الصور لهما سويا على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.