مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا بجامعة القاهرة بمناسبة عيد العلم

القاهرة - لايف ستايل تستعد الفنانة مروة ناجى لإحياء حفلا غنائيا يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 ديسمبر بجامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة , حيث يقام الحفل بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك بمناسبة عيد العلم , ويقام الحفل فى تمام الساعة الخامسة مساءا , حيث يشارك الفنانة مروة ناجى فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار د . علاء ياسين وتقوم مروة حاليا بعمل جلسات عمل مكثفة مع الموسيقارد. علاء ياسين لإختيار الأغانى المقررغنائها بالحفل . هذا وقد وجهت الفنانة مروة ناجى دعوة عامة للسادة أساتذة جامعة القاهرة والطلاب والعاملين بالجامعة لحضور الحفل , والذى أعربت عن سعادتها البالغة بإحيائه فى هذا الصرح الكبير الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر . قد يهمك أيضا: مروة ناجى تُحيي الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا "حبيت من قلبي" لمروة ناجي يتخطى الـ 3 ملايين مشاهد

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