افتخر الفنان محمد إمام بـ"مسلة رمسيس الثاني"، التي توجد في باريس. ونشر إمام صورته من أمام "المسلة" في باريس، عبر حسابها بموقع "توتير"، وعلق: "ادينالهم مسلة واحدة من بتوعنا، عملولها ميدان عام عند أكبر شارع في أهم منطقة عندهم، أمُال لو كنا أديناهم معبد فيلة، كانوا عملوا ايه".
ويذكر أن محمد إمام ينتظر عرض فيلم "لص بغداد" هو من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى
قد يهمك أيضا:
محمد إمام يقاطع جيرانه لغيرته على خديجة على طريقة فيلم "عريس من جهة أمنية
"الأكشن والغموض يسيطران على برومو فيلم "لص بغداد" لمحمد إمام
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يفتخر بحضارة مصر الفرعونية في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.