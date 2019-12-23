محمد إمام يفتخر بحضارة مصر الفرعونية في باريس

افتخر الفنان محمد إمام بـ"مسلة رمسيس الثاني"، التي توجد في باريس. ونشر إمام صورته من أمام "المسلة" في باريس، عبر حسابها بموقع "توتير"، وعلق: "ادينالهم مسلة واحدة من بتوعنا، عملولها ميدان عام عند أكبر شارع في أهم منطقة عندهم، أمُال لو كنا أديناهم معبد فيلة، كانوا عملوا ايه".

ويذكر أن محمد إمام ينتظر عرض فيلم "لص بغداد" هو من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، ‏وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى

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