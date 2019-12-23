الدوزي يتخطى الـ4 ملايين مشاهدة بكليب "لو كان جا قلبك"

تمكن النجم المغربي عبدالحفيظ الدوزي من تخطي الأربعة ملايين مشاهدة بأحدث كليباته "لو كان جا قلبك"، ذلك بعد مرور 8 أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".أغنية "لو كان جا قلبك" من كلمات قادر دوزي، ألحان الشاب نصرو، التوزيع الموسيقي مراد مجود.يذكر أن "الدوزي" طرح مؤخرا أغنية "خلوها تهدر" من كلمات كادر دوزي، التوزيع الموسيقي مراد مجود. قد يهمك ايضاً: حسين الجسمي يطرح أغنية تساوي الكل علي اليوتيوب حكيم يقترب من المليون مشاهدة على يوتيوب بـ "الجارسون"

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