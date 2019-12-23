المخرج عادل أديب يطلق 21 معالجة سينمائية ودرامية في "أحلامي"

يعكف المخرج عادل أديب، منذ فترة طويلة، على الانتهاء ومراجعة كتاب خاص بأعماله التي ألفها ولم تقدر ظروف السوق الإنتاجية والثقافية على إنتاجها.

سينشر الكتاب تحت اسم "أحلامي" وهو عبارة عن 21 معالجة درامية تفصيلية، كتبها عادل أديب عبر أكثر من 25 عامًا من حياته الفنية، ومعالجات تفصيلية لأفلام ومسلسلات، على رأسهم حلم عمره، وهو ستة أجزاء درامية عن طائفة "الحشاشين" وتاريخهم.

الكتاب يحمل مفاجآت عديدة أخرى، منها معلومات وصور نادرة عن أعماله، وتاريخ المخرج، وسيرته الذاتية، تنشر لأول مرة.

وقد اتفق المخرج عادل أديب مع الدكتور عبود مصطفى عبود رئيس دار نشر "صرح" على أن يكون الكتاب طبعة خاصة جدًا، ولعدد محدود فقط في شكل وأسلوب سيكون الأول، من نوعه داخل مكتبات مصر والوطن العربي.

كما تم الاتفاق مع أكبر منصات شبكات التواصل العالمية، للبحث وعرض الكتب على تداول الكتاب على صفحاتها، كحدث جديد من نوعه وتشجيعا للفكرة، بالإضافة إلى التوقيع مع أكبر شركات إنتاج الصوتيات في ألمانيا بعمل نسخة صوتية من الكتاب، بلغات متعددة، كما يشمل ترجمة إنجليزية أدبية لأجزاء "الحشاشين".

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صرح المخرج عادل أديب أنه سيجمع مقالاته الصحفية في كتاب آخر، وهي المقالات التي يكتبها أسبوعيًا بعنوان "لحظات تنوير"، وتتحدث عن مصطلحات، ومعاني مفردات صناعة السينما، وكذلك مقالات "معبودة الجماهير" الأسبوعية، والتي تعرض على منصة إحدى المجلات الرقمية في أبوظبي عن تاريخ السينما المصرية.

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