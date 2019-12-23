تأجيل تصوير فيلم "يوم 13" ثلاث أيام بسبب محمد شاهين

تعرض أمس الفنان محمد شاهين، للسقوط أرضا أثناء تصوير أحداث المشاهد داخل السياق الدرامي لفيلم" يوم 13، حيث أثناء سيره في أحد المشاهد فقد توازنه وسقط أرضا، على اسف رأسه، مما جعل فريق عمل الفيلم نقله فورا إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على صحته وتم تأجيل التصوير.وقال مصدر من داخل فريق العمل ، إنه من المقرر عودة التصوير يوم الأثنين المقبل، في استديو مكة بمدينة الإنتاج الإعلامي مشيرا إلى أنه تم تأجيل التصوير لمدة ثلاث أيام حتي يتماثل محمد شاهين الشفاء بشكل كامل، ويكون قادر على التصوير في أفضل حال.

يشار إلى أن فيلم "يوم 13" التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجات لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.‏‎كما انتهت شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي من المنتظر تحديد موسم عرضه. من بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف. من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجات لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

‏‎يذكر أن فيلم "نادي الرجال السري" كان آخر أعمال شركة أوسكار الذي تم طرحه بدور العرض في موسم عام ٢٠١٩، وقد حقق أعلى إيرادات في بداية الموسم. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

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