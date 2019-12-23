بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا

نشر الموديل الايراني سام اصغاري صور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي انستجرام صور تجمعه بحبيبته النجمة العالمية بريتني سبيرز وهما يتحفلان باعياد الكريسماس.

وظهرت بريتني سبيرز التي تبلغ من العمر 38 عاما وهي تحتضن سام اصغاري الذي يصغرها في العمر بحوالي 13 عاما امام شجرة الكريسماس في منزلها الذي يبلغ ثمنه 7 ملايين و400 الف دولار أمريكي.

واللافت أن أبناء بريتني سبيرز شون وجايدن لم يكونا متواجدان حيث يقضيان اعياد الكريسماس مع والدهما المنفصل عن النجمة الامريكية منذ 2007.

وكانت بريتني سبيرز تعرفت على سام اصغاري لأول مرة في أكتوبر 2016 اثناء تصوير كليبها Slumber Party ثم ارتبطا في 2017.

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