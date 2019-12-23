أحلام تُغرِّد خارج سرب النجوم في الحلقة الأخيرة من "أحلى صوت"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تميّز الحفل الأخير لبرنامج The Voice بتفاعل النجوم المدربين المُلفت مع أداء المتنافسين الأربعة على اللقب الذي حصده التونسي مهدي عياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة. لكن المُلفت أكثر هو غياب التنافس بين النجوم أنفسهم! حيث بدا كل من راغب علامة، سميرة سعيد ومحمد حماقي هادئاً ومطمئن البال وسعيداً بتألق المواهب على المسرح.

إلا أن الفنانة أحلام كعادتها، غرّدت خارج السرب متمرّدة على قواعد المنافسة بدعمٍ قدمته لممثلة فريقها "إيمان" أمام الكاميرات عبر الدعايةٍ المباشرة التي نفذتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما بررته بحديثها لـ""الخليج 365"" بأنها تشعر بالفخر لاكتشافها هذه الموهبة التي كانت ستختفي لولا أنها استدارت لها وضمتها لفريقها، في وقتٍ تجاهلها الآخرون!

والبارز أكثر هو التناغم والودّ المتبادل الفائض بين أحلام وراغب علامة الذي اقتحم كادر صورها السيلفي ومازحها محاولاً خنقها خلال اللقطة، ثم قبّل جبينها على الكرسي!

سميرة سعيد رأت أن ممثّل فريقها رضوان قد حقق النجومية بإحساسه وإبداعه في الأداء بغض النظر عن موضوع الفوز باللقب. مشيرةً إلى أن أغنيتها الجديدة جاءت بموسيقى وكلام الفرح لتُحيي أجواء الأعياد الإيجابية مع إطلالة العام الجديد.

أما حماقي، فشدد على أهمية المواهب الأربعة البارزة في تنافسها على اللقب الذي يستحقه الجميع مثمنا تجربة ممثل فريقه.

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النجوم الأربعة قدموا أعمالهم الجديدة على مسرح The Voice وتألق كل منهم على عادته وسط تفاعل الجمهور الذي صفق مطولاً لهم ولأداء

المواهب الأربعة خلال الحلقة التي عُرِضَت على الشاشة بإتقان وسط الأجواء الضاغطة للنقل المباشر تحت الهواء والتي تمثلت بتعليمات مديري المسرح والتصوير الصارمة لمنفذّي الديكور السريع والصحافة المتابعة والمصورين حتى لحظات الأعصاب المشدودة بُعيد الميدلي بصوت المتنافسين الأربعة في إطلالتهم الأخيرة، ثم تتويج الفائز وأجواء الإحتفال.

الحلقة كانت صاخبة ضاغطة وممتعة بالأغنيات الطربية والجميلة بأصواتٍ مؤثرة، وانتهت بتتويج حامل لقب الموسم الخامس من "أحلى صوت" من فريق راغب.

ماذا قال راغب علامة عن فوز نجمه؟ وماذا قالت أحلام عن نجومية إيمان وعلاقتها براغب؟ وماذا قالت سميرة سعيد وأحلام عن عودتهما للموسم المقبل من البرنامج؟ وكيف وصفت مدربة الفائز موهبة "عياشي" ومقدرته الصوتية، وبماذا علّق مقدم البرنامج على فوزه؟ وكيف يقرأ المتحدث الرسمي لمجموعة MBC الإعلامي مازن حايك إعلان النتائج، وماذا يخفي حول نجوم الموسم المقبل من برنامج ذا فويس؟

كل هذه الأسئلة ستجد أجوبتها في الفيديو المرفق من كواليس الحلقة عبر كاميرا ""الخليج 365"".

