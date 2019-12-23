شكرا لقرائتكم خبر عن "مسامير" مسلسل كرتونى سعودى يتحول إلى فيلم تستقبله دور العرض بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في الخليج فيلم مسامير السعودي للمخرج مالك نجر في صالات السينما الخليجية والعربية مطلع العام الجديد، والفيلم تم صناعته عن مسلسل يحمل نفس الاسم، وعرض بالفعل على "يوتيوب" على مدار ست سنوات وحقق نجاحا كبيرا، ولاقى نجاح فى دول الخليج والشرق الأوسط، وحصد أكثر من 700 مليون مشاهدة وأكثر من مليونى متابع للصفحة الرسمية له عبر الموقع.

استغرق الإعداد والتحضير للفيلم عام تقريباً ، ويقدم شخصيات جديدة بجانب الشخصيات الشهيرة المعروفة، وتتوزع القصة على خطين دراميين الأول محوره الفتاة السعودية دانة الشغوفة بالروبوت والذكاء الاصطناعي والتي تشرع في رحلة لخلق الخير في العالم باستخدام الروبوتات، والثاني يدور حول وصول ثلاثة أصدقاء هم "سعد، وسلتوح، وكلب" إلى الحضيض لينطلقوا بعدها في رحلة خاصة بهم لإثبات أنفسهم في المجتمع من خلال أن يصبحوا أبطال خارقين في مكافحة الجريمة والفساد.

الفيلم من بطولة عبد العزيز الشهري ومزروع المزروع وإبراهيم الخير الله، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل، ويبدأ عرضه في التاسع من يناير المقبل في صالات السينما الخليجية والعربية.