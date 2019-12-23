شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: الأهلى فاق توقعاتى وبدد هواجسى مع تحفظى على الهدف الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسعد الأهلى جماهيره بفوز جديد فى الدورى المصرى على فريق الاتحاد السكندرى، وذلك برباعية نظيفة، عزز بها صدارته للدورى بـ 8 انتصارات متتالية، دون خسارة أو هزيمة.

أحرز أهداف الأهلى كل من أحمد الشيخ، ومحمد مجدى قفشة، ووليد أزارو وعلى معلول من ركلة جزاء، وهو الأمر الذى أسعد جماهير الأهلى، التى كانت تعانى من قلق ضياع الكثير من الفرص.

وأبدى الفنان الأهلاوى نبيل الحلفاوى، سعادته بالفوز على الاتحاد، وعلق عبر حسابه على تويتر قائلا: "الأهلي يفوق توقعاتي .. بل ويبدد هواجسى من تراجع المعدل التهديفى .. (مع تحفطى على الهدف الثانى .. أعتقد أن حامل الراية جانبه التوفيق)

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نبيل الحلفاوى على تويتر

ورفع الفوز العريض رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.