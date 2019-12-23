شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم وشقيقتاها فى صورة أبيض وأسود كلاسيكية بأناقة الأربعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تتفاعل الشقيقات ميس حمدان ومى سليم ودانا حمدان مع جمهورهن على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتحديد إنستجرام، فكثيرا ما تقوم إحداهن بمشاركة صورة عبر حسابها، لتشهد الصورة تفاعلا كبيرا مع المتابعين.

مى سليم نشرت صورة تجمعها بشقيقتيها ميس ودانا، بالأبيض والأسود، ولكن بإطلالة كلاسيكية قديمة، أقرب إلى الأربيعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضى، حيث يركبن سيارة من طراز قديم، وعلقت مى على الصورة قائلة "أحلى عيلة دي ولا إيه.. كل سنة وانت طيبين وسنة حلوة عليكوا 2020".

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مى سليم وشقيقتيها

وتابعت: "لي لي بنتي وكل حاجة في حياتي وضهري وسندي.. ربنا يحفظ كل ولادنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى أذاعته قناة ON E، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.