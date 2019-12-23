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العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle.. فيديو وصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الاثنين عرض خاص للفيلم الأمريكى "A Score to Settle" بسينما فوكس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه النجمان نيكولاس كيدج ومحمد كريم بدول الخليج، وحضر العرض المخرج خيري بشارة والمخرج أمير رمسيس والمهندس تامر وجيه.

 

 

ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

 

وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية .

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (1)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (2)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (3)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (4)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (5)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (6)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (7)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (8)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (9)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (10)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (11)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (12)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (13)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (14)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (15)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (16)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (17)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (18)

 

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العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (19)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (20)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (21)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (22)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (23)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (24)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (25)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (26)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (27)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (28)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (29)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (30)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (31)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (32)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (33)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (34)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (35)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (36)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (37)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (38)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (39)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (40)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (41)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (42)

 

العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle (43)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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