شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الاثنين عرض خاص للفيلم الأمريكى "A Score to Settle" بسينما فوكس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه النجمان نيكولاس كيدج ومحمد كريم بدول الخليج، وحضر العرض المخرج خيري بشارة والمخرج أمير رمسيس والمهندس تامر وجيه.

ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.