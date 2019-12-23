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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة فى دورته العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت إدارة المهرجان بأن الختام سيشهد تكريم عدد من الفنانين، منهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حنان مطاوع، أحمد فلوكس، أحمد سلامة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش.
وتتكون لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين من مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأميرأباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة.
وأعلنت إدارة المهرجان أن جميع عروض الأفلام تنطلق فى الساعة الخامسة مساء خلال أيام فعاليات المهرجان، وستكون مشاهدتها متاحة بالمجان أمام الجمهور، وكذلك الندوات المقامة عقب انتهاء مشاهدة الأفلام.
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