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صور.. افتتاح مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة فى دورته العاشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مساء اليوم الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير فعاليات مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة فى دورته العاشرة، والتى تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمخرج طونى نبيه مدير المهرجان، والكاتبة فريدة النقاش.

 

وأعلنت إدارة المهرجان بأن الختام سيشهد تكريم عدد من الفنانين، منهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حنان مطاوع، أحمد فلوكس، أحمد سلامة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش.

 

وتتكون لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين من مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأميرأباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة.

 

وأعلنت إدارة المهرجان أن جميع عروض الأفلام تنطلق فى الساعة الخامسة مساء خلال أيام فعاليات المهرجان، وستكون مشاهدتها متاحة بالمجان أمام الجمهور، وكذلك الندوات المقامة عقب انتهاء مشاهدة الأفلام.

 

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