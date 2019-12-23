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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان وموعد عرض "علاء الدين" لـ أحمد عز فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد ومكان عرض مسرحيته "علاء الدين"، والتى تشارك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، حيث سيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا ابتداء من يوم 25 إلى 28 ديسمبر الحالي.
وأقام بندر الإيداء، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل.
مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدى الهوارى، وبطولة أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).
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