شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلى فايلر محتاج يتبخر".. أحمد السعدنى يدعو لهاشتاج جديد بعد فوز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم أحمد السعدنى ، جماهير الأهلى إلى هاشتاج جديد وهو "أهلى فايلر محتاج يتبخر"، وذلك بعد أهداف النادى الأهلى في مرمى الاتحاد السكندرى ضمن الجولة العاشرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر فاز على الاتحاد السكندرى برباعية، ليواصل مسيرة الانتصارات فى الدورى المصرى، ويحقق الفوز السابع على التوالى فى الدورى، دون خسارة أو تعادل.

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وقال السعدنى لمتابعيه على تويتر: "يا رجالة محتاجين ندشن الهاشتاج ده بقوة الله اكبر علينا (أهلى فايلر محتاج يتبخر)".

أحرز أهداف المباراة كل من أحمد الشيخ فى الشوط الأول، وفى الشوط الثانى، أحرز كل من محمد مجدى أفشة، ووليد أزارو وعلى معلول من ركلة جزاء.