شكرا لقرائتكم خبر عن 373 مليون دولار أمريكى إيرادات Star Wars: The Rise of Skywalker عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، الذى يعد آخر أفلام السلسلة الشهيرة Star Wars في تحقيق إيرادات وصلت إلى 373 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندى)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إى جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل والممثل المصري أمير المصري.

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع "flickeringmyth".