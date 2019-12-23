تراند اليوم : بعد إليسا.. لاعب دولي يندد باضطهاد مسلمي الإيغور

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصمت فيه الإعلاميون والفنانون، بالإضافة إلى الرياضيين الذيي شجبوا واستنكروا عمليات الإبادة والتعذيب للمسلمين هناك.
لاعب الرجبي المشهور صني ويليامز والذي اعتنق الإسلام منذ عدة سنوات انتقد علانية اضطهاد الصين للمسلمين.
كما استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا ما يحدث لمسلمي الإيغور قائلة :" الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية".
ونددت أيضا الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي ما يحدث للمسلمين في الصين بالقول : " على كل مسلم حر أن يفضح جرائم الصين ضد المسلمين الإيغور.. شاركوا معنا في الحملة التي بدأت تزعج الحكومة الصينية.. لا تخذلوا إخوانكم في الدين".