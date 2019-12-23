تراند اليوم : مذيعة الجزيرة لـ "إليسا": شكرا أيتها الحرة

وكتبت الأفندي على حسابها في تويتر : " يزداد احترامي في كل مرة للفنانة اللبنانية إليسا.. ففي الوقت الذي تحرك فيه بعض مشاهير الرياضة و التزم فيه مشاهير الفن الصمت..تقوم إليسا برتويت لتغريدتي الداعمة للمسلمين الإيغور.. لتثبت أن الإنسانية لا دين لها..وأن الفنان الحقيقي هو نبض الشعوب..شكرا أيتها الحرة".
وكانت الأفندي قد كتبت تدوينة تندد فيها بما يجري لمسلمي الإيجور، والتي نالت إعجاب إليسا، وقمات بعملية رتويت لها، حيث جاء نص التدوينة: " على كل مسلم حر أن يفضح جرائم الصين ضد المسلمين الإيغور.. شاركوا معنا في الحملة التي بدأت تزعج الحكومة الصينية.. لا تخذلوا إخوانكم في الدين".
يذكر أن إليسا أيضا نددت بما يحدث للمسلمين قائلة : " الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية".