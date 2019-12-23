فوجئ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار مقطع مصور من طفولة الإعلامية الكويتية حليمة بولند.
وظهرت فيه أثناء مشاركتها في أحد البرامج التثقيفيةوأثارت جدلاً كبيراً بشكلها وطريقة كلامها في أوساط متابعي عدد من الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
ورأى الكثيرون أنها كانت مختلفة تماماً عما هي حالياً واعتبروا أنها كانت طبيعية وعفوية جداً وأنها أصبحت الآن شديدة التصنع.
وكتبوا في تعليقاتهم: “كانت نظيفة” و”وهي صغيرة جميلة مرة بس يوم كبرت خربت شكلها بالعمليات” و”صوتها وهي صغيرة روعة مو مثل هلا كله تصنع ومياعة مفبركة” و”كان صوتها عادي”. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 85 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: للمرة الأولى شاهدوا كيف كانت حليمة بولند في طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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