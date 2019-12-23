حفل زفاف نجاح المساعيد الأسطوري يشعل التريندات

أشعلت صور الزفاف الأسطوري للشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، والتي ظهرت بفستان أبيض واسع، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وانهال محبي الشاعرة، بالتهنئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله بأن يوفقها في حياتها الجديدة.

وعلقت محبه قائلة: "مبروك لها الزواج.. وكأنها تلبس الأبيض لأول مرة..

الحب بجدد الحياة والشعور".



ونشرت نجاح المساعيد، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على "تويتر"، أظهر جلسة تصويرهما، وكواليس ما قبل الحفل ودخولها القاعة بمرافقة إحدى الفرق الغنائية.

وظهر في الفيديو زوجها وهو يحملها ويتراقص بها وسط القاعة.

وعلقت نجاح المساعيد "اللهم صل وسلم على سيدنا

محمد، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير اللهم وفقنا وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب".يذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد، تعد من الأسماء الشعرية المميزة، فهي كاتبة وإعلامية وشاعرة أردنية، تقيم في الإمارات العربية المتحدة وتحمل الجنسية الإماراتية.



وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل.