تركي أل شيخ ينهي خلافات أصالة وأنغام في موسم الدرعية

استطاع المستشار تركي أل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه الخلافات بين النجمتين أصالة وأنغام، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشرت أنغام فيديو تروج فيه لحفلتها قائلة: ‏أنتظروا أجمل اللحظات مع الصوت الشجي للنجمة ‎أنغام في حفل بعض من ذكرياتي لنسترجع الليلة أحلى ذكريات الشاعر تركي.

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كما وافقت أصالة للمشاركة في الحفل، قائلة: هذة الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مر السنين بأعمال قومت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتبت أحلامنا ، فجعلت

منها واقع نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لايقوى عليها سواه، جريء حساس ، وعميق جدًا وبسيط ، هو الإبداع في قمته، يتماهى مع التناقضات في شعره، يصالح الحزن والفرح معًا ، وكأن لاشيء مطلق في أي شعور ، يسعدني جدًا أن أشارك هذة الليلة، ببعض من ذكريات تركي.

ومن المقرر أن تحيي كل من النجمتين أنغام وأصالة الليلة حفلًَا ضخمًا، ويأتي ذلك ضمن موسم الدرعية، المقام بالمملكة العربية السعودية.