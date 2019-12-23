أحمد زاهر يستكمل تصوير البرنس

يستكمل الفنان أحمد زاهر حاليا تصوير مشاهده في المسلسل الجديد "البرنس"، الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وقال أحمد زاهر إنه يتمني أن يحظي العمل بقبول الجمهور في رمضان المقبل في ظل المنافسة الشرسة في السباق

القادم ، حيث تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة احدى الشخصيات في المجتمع المصري.المسلسل بطولة أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، إخراج محمد سامي .وكان آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي ، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.