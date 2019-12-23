فيديو.. ماجد المهندس يطرح حلم وحقيقة على اليوتيوب

طرح النجم الكبير ماجد المهندس اغنية جديدة تحمل عنوان "حلم وحقيقة" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير "اليوتيوب". الأغنية من أشعار جموووح وغناء ماجد المهندس وألحان عادل عبدالله ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني وإشراف عام علي الخوار. Advertisements وتقول كلمات الأغنية: ليت أنا وأنت وحلم الليل أصبحنا حقيقه وليت هذا الحلم يصدق باللقا..ويكون واقع نامت عيوني..وشفتك في خيالاتي دقيقة آآآه يا حلم سري بي معك في كل المواقع كنت في حلمي فراشه وانت في حلمي حديقه كان كل الورد يانع..كان لون الحب فاقع نهرنا بالود جاري .. بلل شفاهي بريقه وقلبي استدفي بنارك رغم ان البرد صاقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع يا بعد قلبي وروحي شمسي في بعدك حريقه ظل عيوني بظلك ما ابي ظل البراقع كان هذا حلم .. لكن .. حبنا أجمل حقيقه وانت يا قصه خيالي في حياة الحب واقع. في كل المواقع كنت في حلمي فراشه وانت في حلمي حديقه كان كل الورد يانع..كان لون الحب فاقع نهرنا بالود جاري .. بلل شفاهي بريقه وقلبي استدفي بنارك رغم ان البرد صاقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع يا بعد قلبي وروحي شمسي في بعدك حريقه ظل عيوني بظلك ما ابي ظل البراقع كان هذا حلم .. لكن .. حبنا أجمل حقيقه وانت يا قصه خيالي في حياة الحب واقع.

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