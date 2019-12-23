ليلى علوي: هذه الأعمال هي الأكثر تأثيرًا في المجتمع



أكدت الفنانة ليلى علوى أن الفن هو القاطرة لتنمية الثقافة والفكر، وهو أداة لرفع المستوى الفكرى والثقافى للمجتمع، وليس فقط أداة للتعبير عن المجتمع، لافتة إلى أنها تحدت الإرهاب بالفن عندما سافرت لتونس عقب حدوث تفجير إرهابى.

وأضافت الفنانة ليلى علوى أن أكثر أعمالها تأثيراً

فى المجتمع فيلم "إنذار بالطاعة وحب البنات ويا دنيا يا غرامى واضحك الصورة تطلع حلوة والعائلة والناس، والمغتصبون" الذى ألقى الضوء على جريمة الاغتصاب وتم إصدار قانون بسرعة الحكم فى تلك القضايا والإعلان عن الأحكام لردع المغتصبون.وقالت ليلى إن استخدام الفن والموسيقى فى بعض أساليب العلاج النفسى، كما استعرضت مشوارها الفنى الذى وصل لـ85 فيلماً و41 مسلسلاً و10 مسرحيات، وكانت نقطة البداية منذ طفولتها فى برامج الأطفال ودور الطفلة فى المسلسلات والأفلام مثل برنامج عصافير الجنة وفتافيت السكر مروراً بالمسرح وانطلقت فى فترة الجامعة ولم تعتقد آنذاك أنها ستمتهن التمثيل طوال حياتها.