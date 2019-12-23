سارة نخلة: "هرفع قضية خلع للحصول على حريتي"

رفعت الفنانة سارة نخلة قضية خلع تضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعربت سارة عن شدة معانتها، لذلك لجأت إلى هذا الحل حتي تنهي تلك المعاناة، قائلة: بما أنه كان عامًا مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة و غيرها من المحاكم فحبيت أبتدي سنة جديدة بعيدًا عن كل دا و كان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص، النهاردة عملت قضية خلع و تنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي و طلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي و حياتي، الله تعالى قال تسريح بإحسان و أنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا

و لكن أضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني و عشان العشرة و العيش و الملح و عشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب و الاحترام بس خلاص، هو شخص مؤدب و على دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي و فداهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا، ألف كلمة مخلوع ولا أسمع أن عندي جلسة جديدةوحدة في 2020 في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض.

يذكر أن الفنانة سارة نخلة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل حكايتي، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني، جمال عبد الناصر، إدوارد، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، ناهد رشدي، دنيا المصري، جميل برسوم، هبة عبد الحكيم، عبير منير، مصطفى درويش، رانيا الملاح، كنزي هشام، كريستينا،خلود عز،فيروز العوضي،سارة التونسي،أحمد حاتم، عيد أبو الحمد، عواطف حلمي، محمود الشوربجي.

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وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة داليدا، والتي تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينيها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.