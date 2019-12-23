كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب أحمد السقا خارج السباق الرمضاني المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الفنان أحمد السقا، من السباق الرمضاني، لعام 2020 وذالك بسبب انشغاله بتصوير فيلم "العنكبوت".

يقوم أحمد السقا، بتصوير الفيلم في الوقت الحالي، والذي يشاركه فيه عدد من الفنانين منهم منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وأحمد فؤاد وشيماء سيف والفيلم إخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير يتمكن من تصنيع مواد مخدرة ويقوم ببيعها ويقع في العديد من المشاكل بسبب ذالك ، ويجسد "السقا" دور الأخ الذي يدخل في صراع بسبب شقيقه ظافر العابدين رجل الأعمال الذي تتعرض مشاريعه إلى الخطر فيلجأ إلى إرتكاب أفعال غير مشروعة.

تقوم مني زكي بدور مرشدة سياحية وتدخل في العديد من الصراعات مع ظافر العابدين.