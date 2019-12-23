كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزت العلايلي لـ"الخليج 365 الفني": الفن هو أحد دعائم تكوين الدولة.. وهذا ماجذبني للمشاركة في "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح الفنان عزت العلايلي قلبه لـ"الخليج 365 الفني" وتحدث عن تجربته في مسلسل "قيد عائلي"، ودور الفن في المجتمع، كيف يؤثر الوضع السياسي على الفن.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف كانت تجربتك فى مسلسل "قيد عائلي"؟
التجربة مما لاشك جيدة وأنا سعيد بها، فالمسلسل قدم رؤية مختلفة وغير تقليدية، وناقش موضوع يخص العلاقات الأسرية والمخفيء منها، الذي لم يتحدث عنه أحد، وهذا الشيء هو الذى جذبنى للمشاركة.
وما مشاريعك الفنية الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟
أنا حالياً فى مرحلة القراءة، وتم عرض على أعمال فى السينما والدراما، وأنا فى مرحلة الاختيار، لذلك لايمكن الإفصاح عنها حاليا إلا بعد التعاقد.
قدمت العديد من الأعمال الفنية.. ما أصعب الأدوار التى قدمتها خلال مشوارك الفني؟
كل الأعمال التى قدمتها بالنسبة لى كانت صعبة، فليس هناك دور سهل، لأنك مطالب بتوصيل رسالة معينة للمتلقي.
وما رأيك فى الوضع الفني حاليا فى مصر ؟ وما هو دور الفن فى المجتمع؟
الوضع الفني فى مصر مثله مثل غيره فى العالم لديه إيجابيات وسلبيات، والوضع الفني حاليا مختلف وبدأ يخطو خطوات جيدة، وكل زمن له وضعه، والفن هو أحد دعائم تكوين الدولة العظيمة، فالدول المتقدمة تعرف من وضعها الفني.
وهل الوضع السياسي يؤثر على الوضع الفني؟
بالتأكيد لأن الفن هو ظل المجتمع، والفن أول شيء يتأثر بالوضع السياسي.
وما رأيك فى المهرجانات الشعبية المنتشرة حالياً؟
لم أتابع ولا أحب متابعتها والاستماع لها.
وماذا عن مايقدمه محمد رمضان من أعمال فنية؟
أعماله الفنية مثل غيرها من الأعمال الفنية لها سلبيات وايجابيات.
وتعليقك على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى؟
هذا شيء محترم جدا، فكان لابد من وجود وزارة للإعلام، لتحسين الوضع الإعلامي.