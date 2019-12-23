كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزت العلايلي لـ"الخليج 365 الفني": الفن هو أحد دعائم تكوين الدولة.. وهذا ماجذبني للمشاركة في "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان قدير عرف بأعماله المميزة والمختلفة واشتهر بتجسيد الأدوار التاريخية في الفترات العصيبة من تاريخ مصر، بدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام ١٩٦٢، ثم بعد ذلك انطلق في مجال التمثيل وقدم العديد من الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، ومن أبرز أعماله السينمائية "الأرض، الاختيار، السقا مات"، وآخر أعماله مسلسل "قيد عائلي" الذي تألق فيه وجسد الدور ببراعة كعادته.

فتح الفنان عزت العلايلي قلبه لـ"الخليج 365 الفني" وتحدث عن تجربته في مسلسل "قيد عائلي"، ودور الفن في المجتمع، كيف يؤثر الوضع السياسي على الفن.