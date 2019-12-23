تراند اليوم : بالفيديو .. طرح الإعلان الرسمي الثاني لفيلم ” الفلوس” -شاهد

أطلقت شركة “نيوسنشري” للإنتاج الإعلان الرسمي الثاني لفيلم “الفلوس” بطولة الفنان المصري تامر حسني.

ويأتي ذلك في إطار الحملة الترويجية للفيلم المقرر بدء عرضه في دور العرض المصرية ابتداء من يوم 25 ديسمبر الجاري.

“الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “نيوسنشري” للإنتاج الفني وشركة “أفلام مصر العالمية” وشركة “الكوت”، فيما تتولى شركة “دولار فيلم” توزيع الفيلم داخلياً، وتقوم شركات “فرونت رو فيلمد انترتينمنت” والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم، بينما تتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.