تراند اليوم : يسرا اللوزي تطلب الإنتهاء من تصوير مشاهدها بالعنكبوت في أسرع وقت لهذا السبب

طلبت الممثلة يسرا اللوزي من المخرج أحمد نادر جلال أن تنتهي سريعا من تصوير مشاهدها في فيلم العنكبوت امام الممثلين أحمد السقا و منى زكي وظافر عابدين، وذلك قبل أن تظهر عليها علامات الحمل وزيادة الوزن خصوصاً أن اللوزي تظهر في الفيلم كضيفة شرف بمشاهد قليلة

الأمر نفسه تكرر مع مسلسلها بخط الإيد والذي تشارك في بطولته مع أحمد رزق و سوسن بدر وهو مؤلف من 45 حلقة مما جعلها تقلق من ان يستمر التصوير خلال اشهر الحمل الأخيرة فقررت ان تنجز مهامها كي تجد الوقت الكافي في التحضير لإستقبال مولودها الثاني في الاشهر الاخيرة